Афины , 20 октября 2022, 07:22 — REGNUM Объём поставок российского газа в Грецию сократился на 10%, но его стоимость возросла в четыре раза, достигнув $2 млрд. Об этом посол России в Греции Андрей Маслов сообщил в интервью, 20 октября опубликованном газетой «Известия».
Комментируя вопрос о достоверности сообщения агентства Reuters о снижении поставок российского газа в Грецию на 50%, Маслов отметил, что это не совсем так. Поставки природного газа, по данным российской таможенной статистики, составляют порядка 40% от совокупного экспорта России в Грецию.
Как сообщало ИА REGNUM, четверть стран Евросоюза восстановила торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года.
Читайте также: Греция получила от ФРГ бронемашины взамен обещанных Киеву
Читайте ранее в этом сюжете: Четверть стран ЕС восстановила торговлю с Россией до зимнего уровня