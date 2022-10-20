Афины , , 07:22 — REGNUM Объём поставок российского газа в Грецию сократился на 10%, но его стоимость возросла в четыре раза, достигнув $2 млрд. Об этом посол России в Греции Андрей Маслов сообщил в интервью, 20 октября опубликованном газетой «Известия».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя вопрос о достоверности сообщения агентства Reuters о снижении поставок российского газа в Грецию на 50%, Маслов отметил, что это не совсем так. Поставки природного газа, по данным российской таможенной статистики, составляют порядка 40% от совокупного экспорта России в Грецию.

Андрей Маслов «Исходя из наших оценок, за восемь месяцев этого года физический объём газовых поставок действительно сократился, но не на 50%, а на 10%. В стоимостном же эквиваленте поставки газа и вовсе увеличились почти в четыре раза — с $540 млн до $2 млрд».

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