Южно-Сахалинск, 20 октября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. На Сахалине осудят за взяточничество начальника одного из отделов регионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Расследование уголовного дело завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Ksonline.ru Взятка

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Чиновника обвиняют по четырём эпизодам получения взятки, трём случаям злоупотребления должностными полномочиями и двум мелким взяточничествам. Мужчина получил от руководителей предприятий 80 тыс. рублей за составление отчетов об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, содержащих недостоверные сведения, а также не привлечение сотрудников этих компаний и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на скамье подсудимых окажется сотрудник полиции по Долинскому городскому округу, который попался на получении взятки от руководителя одного из рыбодобывающих предприятий.