Новосибирск, , 07:24 — REGNUM В Новосибирске создают декоративный питомник для выращивания растений, подходящих для озеленения города. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Озеленение двора Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Здесь будут выращивать около 50 видов растений, подходящих для озеленения Новосибирска: липа, ива, хвойные деревья, кизильник, калина, сирень, спирея, рябинник и другие, — написал Локоть в своём телеграм-канале. — В этом году на участке сделали ограждение и электроснабжение, закупили технику. В планах — строительство административных помещений, теплиц и парников, искусственного водоема для полива».

На территории питомника специалисты Горзеленхоза уже высадили 6 тысяч саженцев деревьев и кустарников.