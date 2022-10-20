Новосибирск, 20 октября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Новосибирске создают декоративный питомник для выращивания растений, подходящих для озеленения города. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Озеленение двора

«Здесь будут выращивать около 50 видов растений, подходящих для озеленения Новосибирска: липа, ива, хвойные деревья, кизильник, калина, сирень, спирея, рябинник и другие, — написал Локоть в своём телеграм-канале. — В этом году на участке сделали ограждение и электроснабжение, закупили технику. В планах — строительство административных помещений, теплиц и парников, искусственного водоема для полива».

На территории питомника специалисты Горзеленхоза уже высадили 6 тысяч саженцев деревьев и кустарников.