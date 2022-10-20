Томск, , 07:20 — REGNUM В Томске правоохранители задержали двух женщин, похитивших более 3,8 млн рублей у воспитанницы детского дома, инвалида с детства. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

Детский дом

Одна из подозреваемых работала воспитателем в детдоме. По данным ведомства, узнав, что потерпевшая ежемесячно получает пенсию по инвалидности на специальный счёт, и которым может воспользоваться после 18 лет, она рассказала об этом дочери, после чего у женщин возник план аферы.

«Войдя в доверие к подростку, работница детдома убедила её после выпуска из центра помощи детям переехать к ней и стала опекуном. После этого родная дочь педагога, обманув девушку-инвалида, оформила у нотариуса доверенность на право снятия денег с её счета», — отметили в ведомстве.

В результате на похищенные у сироты деньги подозреваемые погасили кредит, а также отдохнули на курорте. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемые заключены под стражу.

Выяснилось также, что ранее старшая фигурантка оформила опекунство над двумя сиротами. По этим фактам также организована проверка.

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