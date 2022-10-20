Тбилиси, 20 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Судебный процесс в Тбилиси над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу о пересечении границы вновь отложен, сообщает 19 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Причиной стало тяжелое состояние здоровья экс-президента. Адвокаты предоставили суду медицинскую справку о здоровье из клиники «Вивамед».

Защитники Саакашвили просили отложить судебное разбирательство на один месяц. Однако судья не удовлетворил ходатайство адвокатов и назначил слушание на 26 октября в 12:00.

Сейчас адвокаты ждут заключения эксперта, согласно которому они обратятся в суд с просьбой отложить вынесение приговора Саакашвили.

Напомним, что в мае 2022 года Саакашвили был переведён из тюрьмы в частную тбилисскую клинику «Вивамед».