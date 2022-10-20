Пекин, , 07:17 — REGNUM Ляонин будет стремиться создать благоприятную атмосферу для возрождения и развития, заявил заместитель партийного руководителя провинциального комитета Коммунистической партии Китая по провинции Ляонин Ху Юйтин на пресс-конференции 19 октября в кулуарах ХХ съезда Коммунистической партии Китая.

Далянь, Китай JesseW900

«Будет хорошая деловая среда, сильные инновационные способности, отличная региональная структура, прекрасная экологическая среда, большая открытость и жизнерадостность, а также счастье. Ляонин добился значительных успехов в своем возрождении и развитии. Мы будем играть большую роль в возрождении Северо-Восточного Китая в новую эпоху», — сказал Ху, который также является главой партии города Даляня.

По словам Ху, все 64 делегата из Ляонина, присутствующие на ХХ съезде партии, изучили и горячо обсудили доклад, представленный съезду 16 октября, и полностью одобряют и поддерживают доклад.

«Мы сочли, что доклад является политическим провозглашением превращения Китая в великую современную социалистическую страну во всех отношениях, а также планом действий по продвижению омоложения китайской нации на всех фронтах через китайский путь модернизации…» — сказал Ху.

Ляонин — крупная провинция с точки зрения промышленности, а также науки и техники. Многие делегаты представляют передовые научно-исследовательские и производственные предприятия. По словам Ху, делегаты выразили готовность взять на себя большую ответственность и действовать в возрождении северо-восточного Китая в новую эпоху и внести свой вклад в превращение Китая в великую современную социалистическую страну.