Провинция Ляонин поможет возрождению Северо-Востока Китая — ХХ съезд КПК
Пекин, 20 октября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Ляонин будет стремиться создать благоприятную атмосферу для возрождения и развития, заявил заместитель партийного руководителя провинциального комитета Коммунистической партии Китая по провинции Ляонин Ху Юйтин на пресс-конференции 19 октября в кулуарах ХХ съезда Коммунистической партии Китая.
По словам Ху, все 64 делегата из Ляонина, присутствующие на ХХ съезде партии, изучили и горячо обсудили доклад, представленный съезду 16 октября, и полностью одобряют и поддерживают доклад.
Ляонин — крупная провинция с точки зрения промышленности, а также науки и техники. Многие делегаты представляют передовые научно-исследовательские и производственные предприятия. По словам Ху, делегаты выразили готовность взять на себя большую ответственность и действовать в возрождении северо-восточного Китая в новую эпоху и внести свой вклад в превращение Китая в великую современную социалистическую страну.