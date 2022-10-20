Лондон, , 07:16 — REGNUM Член палаты общин Великобритании Стивен Даути обеспокоен тем, какие меры принимают власти страны для противодействия распространению российской «дезинформации» на Западных Балканах. С текстом письма Даути к министру иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймсу Клеверли ознакомился RT .

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

В свою очередь, член палаты общин, государственный министр Лео Дохерти напомнил, что Великобритания находится на передней линии международных усилий по противодействию «российскому влиянию» на Западных Балканах.

»… Мы помогаем укреплять устойчивость региона в таких областях, как кибербезопасность, наращивание оборонного потенциала и противодействие дезинформации», — отмечает Дохерти.

По его словам, недавно британские власти поддержали отправку военного эксперта по борьбе с «дезинформацией» для поддержки усилий штаб-квартиры НАТО в Сараево в целях противодействия «ложным российским нарративам» в Боснии и Герцеговине.