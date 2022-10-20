Новосибирск, , 07:15 — REGNUM На территории всей Новосибирской области завершён пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.

Лесной пожар Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Понижение температуры воздуха, выпадение осадков и отсутствие степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды послужили причинами для закрытия пожароопасного сезона», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

По словам министра, в 2022 году больше половины из возникших на территории Новосибирской области лесных пожаров произошло из-за неосторожного обращения людей с огнём.

Напомним, чтопожароопасный сезон в 2022 году на территории региона был установлен поэтапно с 15 и 18 апреля. На землях лесного фонда потушен 371 лесной пожар (на площади 4329,1 га).