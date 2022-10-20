Пермь, 20 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Пермском крае правительство приняло решение о единовременных выплатах в размере 15 тыс. рублей семьям мобилизованных, где воспитываются дети, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Предлагаем выплатить материальную помощь в размере 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также эта мера распространяется на детей мобилизованных граждан в возрасте до 23 лет, обучающихся очно в вузах и сузах. Для этого семье необходимо будет обратиться в социальную защиту по месту жительства», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

Напомним, ранее региональная власть решила выплатить по 100 тыс. рублей мобилизованным в Прикамье резервистам.