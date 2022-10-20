Вашингтон, 20 октября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с подводными диверсантами киевского режима в Черном море. Об этом заявил публицист Блейк Стилуэлл в статье для портала 19Fortyfive.

Александр Полегенько ИА REGNUM Армия России

«Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?» — заявил он.

Журналист отметил, что специально обученные морские млекопитающие могут успешно обнаруживать как мины, так и подводных диверсантов.

Отметим, что центр для подготовки боевых дельфинов находился в Крыму и в 2014 году стал российским после воссоединения полуострова с Россией. Официальных сведений о функционировании центра не публиковалось, однако ряд российских СМИ утверждают, что боевых дельфинов продолжают готовить.