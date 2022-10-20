Благовещенск, 20 октября 2022, 07:11 — REGNUM Автопарк медицинских учреждений Амурской области обновили на 20 млн рублей. Больницы получили высокопроходимые автомобили УАЗ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства региона.
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Внедорожники отправили в медучреждения Тынды, Завитинска, Свободного, Архары и Магдагачей. Свободненская, Серышевская и Тамбовская больницы получили по два автомобиля.
Машины закупили в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Как сообщало ИА REGNUM, более 90 новых автомобилей, приобретённых по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», переданы тульским медикам 17 октября.