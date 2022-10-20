Москва, , 07:05 — REGNUM Картина «Три фигуры» (1932–1934 годы) Анны Лепорской, ученицы художника Казимира Малевича, повреждённая вандалом, была впервые выставлена после реставрации в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Об этом 19 октября сообщил журналистам искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов в ходе пресс-показа.

Предчувствие живописи Иван Шилов © ИА REGNUM

Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие» откроется 20 октября. Картина Лепорской «Три фигуры» (1932–1934 годы) из собрания Третьяковской галереи представлена на выставке впервые после реставрации.

Как пояснил Сарабьянов, Лепорская является представителем направления «постсупрематизм», который придумала и развивала она же, после своей персональной выставки в Париже в 60-х годах XX века.

Картина была повреждена вандалом во время выставки в Ельцин-центре. Охранник, работавший на выставке, пририсовал к фигурам на картине шариковой ручкой глаза. После этого инцидента полотно было отправлено на реставрацию и не выставлялось публично. Выставка в Еврейском центре — это «дебют» картины после реставрации.

Как пояснил Сарабьянов, все следы вандализма были удалены, картина не повреждена. Выставка продлится до 19 февраля 2023 года, на ней представлены работы таких живописцев, как Марк Шагал, Казимир Малевич, Лев Юдин, Константин Рождественский, Илья Чашник, Николай Суетин, Валентин Курдов, Михаил Векслер, Роберт Фальк.

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