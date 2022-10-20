Пекин, , 07:05 — REGNUM Крупнейшая угледобывающая провинция Китая провинция Шаньси на севере страны внесла значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, одновременно ускорив высвобождение своих мощностей по добыче угля, сказал исполнительный вице-губернатор провинции Чжан Цзифу во время пресс-конференции 19 октября в кулуарах ХХ съезда Компартии Китая.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Провинция неустанно поработала в этом году, чтобы выполнить поручение центральных властей по увеличению добычи угля, заявил чиновник в групповом интервью. По его словам, исходя из соображений безопасного производства, провинция ускорила высвобождение производственных мощностей и усилила транспортную поддержку. Благодаря этим усилиям с января по сентябрь в провинции Шаньси было добыто 977 млн метрических тонн угля, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За это время из провинции было передано в общей сложности почти 92,4 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 12,7% больше, чем за первые девять месяцев 2021 года, добавил он.

«В настоящее время мощности по добыче угля в Шаньси надлежащим образом мобилизованы, при этом также зарезервированы значительные мощности. Кроме того, имеется достаточные источники поставок. Мы заверяем общественность, что у нас есть уверенность, возможности и решимость добиться хороших результатов в увеличении производства и обеспечения энергоснабжения», — сказал он.

Чжан также пообещал, что Шаньси активизирует меры по использованию угля в качестве сырья, отличного от топлива, поскольку провинция способствует промышленным преобразованиям для стимулирования высококачественного развития.

По его словам, провинция будет модернизировать свои отрасли с традиционными преимуществами и стимулировать развитие стратегических развивающихся секторов, поскольку она стремится создать промышленную структуру с несколькими основными отраслями вместо того, чтобы сильно зависеть от угля.