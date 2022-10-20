Кызыл, 20 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. На территории Тувы вводится режим базовой готовности в связи с указом президента России Владимира Путина. По словам главы республики Владислава Ховалыга, ограничений это не подразумевает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В первую очередь, режим коснется усиления охраны общественного порядка и обеспечения общих мер безопасности. Также определяем режим работы и охрану военных, важных республиканских объектов, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры», — отметил он.

Кроме того, в рамках обеспечения указа в республике создан оперативный штаб, который возглавил сам руководитель субъекта. В штаб вошли руководители министерств и ведомств, правоохранительных и оперативных структур, предприятий жизнеобеспечения, а также главы муниципалитетов.

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