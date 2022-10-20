Кемерово, 20 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Мы очень долго и с нетерпением ждали событий, которые сейчас происходят. Такое мнение высказал активист «Молодой Гвардии» из Кузбасса Игорь Шатерник, говоря о своём отношении к спецоперации и воссоединению освобождённых территорий с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Считаю, что воссоединение с нашим братским народом — это замечательно, — подчеркнул он. — Они восемь лет подвергались угнетениям со стороны [киевского режима], националистов. Сейчас наша армия успешно с этим борется. Я думаю, что после присоединения областей, в которых прошли референдумы, это станет очень знаковым для России событием, и мы будем дружно и вместе жить очень долгое время».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области введён режим базовой готовности, создан оперативный штаб.

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