Мельбурн, Австралия, , 06:59 — REGNUM Правительство австралийского штата Виктория выделит $1 млрд на реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии, объявили премьер-министр региона Дэниел Эндрюс и региональный министр окружающей среды Лили Д’Амборисо на пресс-конференции 20 октября.

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Согласно планам властей, Виктория должна добиться к 2035 году выработки 95% электроэнергии из возобновляемых источников. Речь идет о 4,5 ГВт электроэнергии.

Эндрюс и Д’Амборисо пообещали, что в случае переизбрания в победы лейбористов на ноябрьских выборах в парламент они возродят Государственную комиссию по электроэнергии (SEC), которая будет отвечать за реализацию таких проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и глава правительства Сингапура Ли Сянь Лунг подписали соглашение о «зеленой экономике», целью которого является активизация сотрудничества в сфере климатических инвестиций и технологий.

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