Барселона, Испания, , 06:58 — REGNUM Глава Женералитата Пере Арагонес исключил возможность проведения досрочных выборов после выхода партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) из правительственной коалиции. Об этом пишет агентство EFE.

Пере Арагонес © Generalitat de Catalunya

Арагонес также допустил возможность созыва круглого стола каталонских партий — как того требует «Социалистическая партия Каталонии» (PSC), но лишь в том случае, если будут альтернативные предложения относительно политического будущего региона.

После того, как несколько оппозиционных групп призвали его объявить о прекращении работы законодательного органа, Арагонес подчеркнул: «Я не буду назначать [новые] выборы».

По его словам, в условиях «инфляции почти в 9%» и счетов за электричество и газ, которые «многократно увеличились» в последние месяцы, забота большинства граждан Каталонии заключается в том, чтобы свести концы с концами, а не в том, чтобы «снова бросать кости» на выборах, чтобы посмотреть, дадут ли они «немного другие результаты».

Арагонес подчеркнул, что решение «неотложных задач», возникающих в связи с ситуацией вокруг территории б. УССР и структурными проблемами, которые тянет за собой Каталония, — «это то, о чем просят граждане», которые не хотят «вступать в новую избирательную кампанию».