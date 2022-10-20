Барселона, Испания, 20 октября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Глава Женералитата Пере Арагонес исключил возможность проведения досрочных выборов после выхода партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) из правительственной коалиции. Об этом пишет агентство EFE.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

Арагонес также допустил возможность созыва круглого стола каталонских партий — как того требует «Социалистическая партия Каталонии» (PSC), но лишь в том случае, если будут альтернативные предложения относительно политического будущего региона.

После того, как несколько оппозиционных групп призвали его объявить о прекращении работы законодательного органа, Арагонес подчеркнул: «Я не буду назначать [новые] выборы».

По его словам, в условиях «инфляции почти в 9%» и счетов за электричество и газ, которые «многократно увеличились» в последние месяцы, забота большинства граждан Каталонии заключается в том, чтобы свести концы с концами, а не в том, чтобы «снова бросать кости» на выборах, чтобы посмотреть, дадут ли они «немного другие результаты».

Арагонес подчеркнул, что решение «неотложных задач», возникающих в связи с ситуацией вокруг территории б. УССР и структурными проблемами, которые тянет за собой Каталония, — «это то, о чем просят граждане», которые не хотят «вступать в новую избирательную кампанию».