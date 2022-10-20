Пекин, , 06:59 — REGNUM Исполнительный вице-председатель автономного района Внутренняя Монголия Хуан Чжицян заявил в групповом интервью 19 октября в кулуарах проходящего ХХ съезда Коммунистической партии Китая, что все делегаты из региона согласились с тем, что нация добилась вдохновляющих достижений за последнее десятилетие и будет стремиться внести свой вклад в модернизацию страны.

Ветряк Цитата из к/ф «Ветер перемен», реж. Беттина Оберли. 2018. Швейцария, Франция

Хуан сказал, что автономный район располагает 57% ветроэнергетических ресурсов страны и более чем 21% солнечных энергетических ресурсов страны. По его словам, установленная мощность новой энергетики региона к 2025 году достигнет более 135 млн кВт, что превысит тепловую мощность. Он добавил, что к 2030 году количество электроэнергии, вырабатываемой за счет новой энергии, превысит количество тепловой энергии, и что регион будет лидировать в создании системы энергоснабжения, в которой доминируют новые источники энергии в стране.

«Новая энергия хороша, но у нее также есть недостатки. Она непостоянна и изменчива. В настоящее время тепловая энергия все еще необходима», — объяснил он.

Он добавил, что большое количество угольных ресурсов региона и тепловых электростанций обеспечивают основу для объединения новой энергии в энергосистему.