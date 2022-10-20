Пекин, , 06:56 — REGNUM По словам представителя делегации провинции Аньхой на проходящем ХХ съезде Коммунистической партии Китая, восточно-китайская провинция Аньхой больше всего выиграла от комплексного развития региона дельты реки Янцзы, заявил член Постоянного комитета провинциального комитета Компартии Китая по провинции Аньхой Го Цян, который также является директором отдела пропоганды провинциального комитета и делегатом съезда, во время пресс-конференции в Пекине 19 октября.

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По словам Го, долгое время регион дельты относился только к городу Шанхай и провинциям Цзянсу и Чжэцзян. За последнее десятилетие Аньхой был официально включен в национальную стратегию комплексного развития региона благодаря заботам и увещеваниям Си Цзиньпина. Го отметил, что ВВП провинции в прошлом году достиг 4,3 трлн юаней ($596,84 млрд).

По словам Го, за десятилетие Аньхой добился прорыва, превартившись сельскохозяйственного региона во влиятельную колыбель научно-технических инноваций, центр развивающихся отраслей промышленности, высокогорье реформ и открытости. Отчет об индексе прозрачности китайского правительства за 2021 год, опубликованный институтом, связанным с Китайской академией общественных наук, в июне показывает, что Аньхой занимает третье место среди административных районов провинциального уровня, уступая только Пекину и Шанхаю.

Го сказал, что научно-технические инновации являются главной силой, с помощью которой Аньхой может внести значительный вклад в комплексное развитие региона дельты, поскольку за последнее десятилетие провинция добилась многих прорывов в области науки и техники. Кроме того, в 2017 году Аньхой получил одобрение центральных властей на строительство Комплексного национального научного центра Хэфэй, одного из четырех таких центров в стране.