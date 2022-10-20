Нью-Йорк, США, , 06:55 — REGNUM За прошедшие полтора года произошло более 150 случаев нападения на дипломатические представительства России, заявила российский представитель Анна Антонова в ходе выступления на заседании шестого комитета Генассамблеи ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«За отчетный период нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах. Некоторые из них закончились трагично», — заявила она.

Антонова подчеркнула, что государства должны обеспечивать безопасность дипломатов, а также пресекать любые попытки покушения на их личность, свободу и достоинство. Тем не менее, отметила она, не все страны соблюдают эти требования.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября акты вандализма совершили неизвестные в отношении посольства России в Берлине и генконсульства во Франкфурте-на-Майне. Отмечалось, что полиция Германии никак не препятствовала враждебным действиям против российских дипломатов.