20 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Михаил Кадыков, , 12:57 — REGNUM Героическая память о победе советского народа в Великой Отечественной войне играет особую роль в воспитании патриотизма у нынешнего поколения, объединяя и сплачивая многонациональный народ. Попытки искажения военной истории со стороны иностранных журналистов, историков и деятелей искусства за рубежом и в России показывают открытое стремление Запада разобщить нацию. Особо яростная борьба по разрушению духовных скреп ведётся в странах, которые прямо или косвенно поддерживают фашистские идеи — в первую очередь на территориях б. УССР и Прибалтики. Сила России заключается в её исторической правде, которая должна быть защищена от искажений.

Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

С учётом попыток переврать и переписать историю в России продолжают рассекречиваться документы о зверских преступлениях националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Свидетельства их жестокости запечатлены в архивах, в том числе это затронуло и тыловую Чувашию. В октябре 2022 года УФСБ России по Чувашской Республике рассекретило очередные документы о зверствах банды карателей из числа националистов УССР. ИА REGNUM публикует материал УФСБ по Чувашии о данных преступлениях и часть рассекреченных документов из архива управления в рамках дела № 394.

Дело № 394 о зверствах украинских националистов в Чувашии. Обложка Из рассекреченных архивных материалов УФСБ России по Чувашии

Согласно материалам уголовного дела № 394, в 1942 году на территории Алатырского района уроженцем Сумской области И. И. Терещенко была создана организация, схожая по целям и методам деятельности с организацией националистов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в России).

Терещенко и его сообщники ставили перед собой такие цели, как создание контрреволюционных националистических организаций или отдельных ячеек, проведение активной националистической пропаганды, подбор лиц для повстанческих действий против советской власти, проведение террора в отношении партийно-советского актива.

Члены преступной группы проводили контрреволюционную работу, агитировали против советской власти, осуществляли террористические акты в отношении партийных работников, а также готовились к «осуществлению внутреннего восстания и вооружённой борьбе против действующего режима». Также доказано, что они занимались убийствами, бандитизмом, вооружёнными грабежами, кражами, незаконным хранением оружия и боеприпасов.

Дело № 394 о зверствах украинских националистов в Чувашии. Фрагмент Из рассекреченных архивных материалов УФСБ России по Чувашии

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Все началось с того, что Терещенко сбежал из лагеря в Архангельской области в 1942 году, где отбывал наказание за руководство бандгруппой в 1934–1940 годах в Сумской области. После побега он прибывает в Чувашскую АССР и оседает в Алатырском и Порецком районах, выдавая себя за иностранца и «организатора народа на борьбу против советской власти». Он и его соучастники из числа местных крестьян и рабочих вербовали представителей сельской, студенческой молодёжи под «подписки-клятвы о сотрудничестве для борьбы с советской властью».

В 1946 году Терещенко вместе с сообщницей Кручининой (позывной — Оля) убил сестёр Сустриковых (одна работала учительницей, другая трудилась бухгалтером в колхозе) из-за того, что они хотели заявить на него властям. Со слов Терещенко, «сестры отказывались вступать [в националистическую организацию], и Кручинина говорила, что их надо уничтожить, чего их жалеть». После убийства они завладели их имуществом, облигациями и деньгами.

Дело № 394 о зверствах украинских националистов в Чувашии. Фрагмент Из рассекреченных архивных материалов УФСБ России по Чувашии

Свидетельница Евдокия из Порецкого района сообщила, что Терещенко представлялся «Шуркой», рассказал, как «приехал сюда, чтобы организовать народ против существующего порядка». На «сборищах» из восьми человек, в которых она принимала участие, все давали Шурке подписку:

«Кроме того, эти же лица были связаны с ним отдельной клятвой о сохранении тайны. Клятва эта заключалась в следующем. У Шурки были в то время какая-то божественная книжка и какой-то листочек с изображением «спасителя». И он давал каждой из нас поцеловать этого спасителя в знак сохранения в дальнейшем тайны. В случае нарушения — казнить, и что если кто нарушит, то для него человека уничтожить ничего не стоит».

В связи с окончанием Великой Отечественной войны Терещенко стал вести активную пропаганду о неизбежности новой войны с Америкой, гибели советской власти и необходимости террора в отношении советских партийных работников. Так, 7 ноября 1946 года с помощью сообщника он совершил террористический акт: убил из револьвера председателя колхоза имени Ворошилова и тяжело ранил кладовщика. В архивном деле сохранились две пули по делу об убийстве и покушении.

Дело № 394 о зверствах украинских националистов в Чувашии. Пули стали уликами совершения теракта Из рассекреченных архивных материалов УФСБ России по Чувашии

Преступления бандитской группировки на территории Чувашии не остались безнаказанными благодаря сотрудникам органов безопасности. В январе 1948 года Терещенко задержали. В ходе обыска были обнаружен платок с вышивкой символов националистических организаций, трехцветный флаг и трезубец.

В отношении Терещенко и 13 членов организации было возбуждено уголовное дело № 394 по обвинению в совершении террористических актов, направленных против представителей власти, в призывах к свержению советской власти, контрреволюционном саботаже, незаконном хранении оружия и боеприпасов, грабежах и краже. В сентябре 1948 года Военным Трибуналом войск Министерства внутренних дел Татарской АССР участникам банды был вынесен приговор с назначением наказания от 5 до 25 лет лишения свободы.

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