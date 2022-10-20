Якутск, 20 октября 2022, 07:03 — REGNUM В Якутии идёт отставание при строительстве некоторых социальных объектов по нацпроектам и программе комплексного развития сельских территорий. Такую ситуацию назвал недопустимой глава Якутии Айсен Николаев, сообщило 20 октября ЯСИА.
Читайте также: Строящийся спорткомплекс в Якутии не успевают закончить в срок
Глава Якутии заявил, что за срывы срока ввода объектов и проволочки при освоении выделенных на их реализацию средств будут нести персональную ответственность руководители и члены правительства региона.
Как сообщало ИА REGNUM, сорваны сроки строительства здания многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии. Работы отстают от графика, но глава Якутии Айсен Николаев настаивает, чтобы объект ввели в эксплуатацию в 2022 году.