Пекин, 20 октября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Шанхай всегда придерживался подхода, ориентированного на людей, в своем стремлении стать «городом для людей», поскольку это соответствует призыву Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина к тому, чтобы города строились людьми и для людей, сказал представитель шанхайской делегации Чжао Цзямин на ХХ съезде Коммунистической партии Китая во время пресс-конференции 19 октября.

Шанхай

Генеральный секретарь предложил данную концепцию во время своей инспекционной поездки в Шанхай в 2019 году, сказал Чжао, который также является членом Постоянного комитета Муниципального комитета КПК и главой отдела пропаганды.

«Мы помним о доверии генерального секретаря и будем продолжать наращивать усилия по улучшению условий жизни людей, чувства выгоды, счастья и безопасности», — сказал Чжао от имени 72 представителей шанхайской делегации.

По словам Чжао, Шанхай, родина партии, посвятил себя улучшению качества жизни местных жителей посредством проектов, которые варьируются от реконструкции старых кварталов до строительства детских садов, модернизации городского управления и строительства зеленого, удобного и пригодного для жизни города.

За последние пять лет Шанхай ускорил реконструкцию своих старых кварталов, и это принесло пользу более чем 165 000 семей. По словам Чжао, по состоянию на конец июля этого года город досрочно завершил реконструкцию старых зданий в центральном городском районе.

«Мы будем продолжать улучшать условия жизни широкой общественности с помощью решительного отношения и прагматичных мер», — сказал он.

Город также активно изучает новые способы модернизации городского управления, и примером этого является внедрение его официальной платформы электронного управления Government Online-Offline Shanghai. По словам Чжао, с момента своего появления четыре года назад платформа обслужила около 74 млн пользователей и обработала 263 млн заявок.

По данным правительства Шанхая, число пользователей платформы в три раза превышает число постоянных жителей Шанхая, поскольку она также обслуживает иностранцев и жителей других провинций, особенно тех, кто проживает в районе дельты реки Янцзы. Почти все государственные услуги, в том числе связанные с кодексом здравоохранения, образованием, здравоохранением, общественным транспортом и даже регистрацией компаний, доступны на платформе «одного окна».

Шанхай также добился значительных успехов в улучшении своей экологии. Одним из примеров этого является последнее преобразование набережной вдоль городских рек Хуанпу и Сусжоухэ в общественное зеленое пространство, с набережной вдоль каждой реки протяженностью до 45 и 42 км соответственно.

«Набережная обеих рек стала новой визитной карточкой города и «комнатами для приемов». Когда вы посетите Шанхай в следующий раз, вы не только отправитесь на набережную Бунд и Луцзяцзуй, но и посетите Сучхоухэ, которая очень красива, — сказал Чжао.

Кроме того, власти планируют добавить в город более 600 парков различных типов в течение 14-й пятилетки.