Мадрид, 20 октября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Член ассамблеи Мадрида от Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) и первый трансгендерный парламентарий в Испании Карла Антонелли покинула партию в знак протеста против задержки в рассмотрении законопроекта о трансгендерах. Об этом пишет агентство EFE.

Rosemary Ketchum Трансгендеры

Отмечается, что в PSOE в очередной раз попросили отсрочку на рассмотрение законопроекта, тогда как партнёры социалистов по коалиции в лице Unidas Podemos и министерство равенства, возглавляемое Ирене Монтеро, выражают удивление постоянными отсрочками.

Антонелли объяснила, что новая отсрочка представления частичных поправок к закону о трансгендерах в Конгрессе депутатов до 26 октября стала для нее «каплей, переполнившей чашу терпения», и она винит в этом PSOE.

«Закон был «на ходу», он прошел процедуру рассмотрения в Конгрессе депутатов, но внезапно, в последние десять дней, дебаты возобновились», — говорит Антонелли.

По её мнению, основная проблема заключается в «отсутствии твердости» PSOE в отношении законопроекта. Она указывает на депутата-социалиста и председателя комиссии по вопросам равенства в Конгрессе Кармен Кальво, которая недавно предупредила в интервью, что этот закон «может уничтожить мощное законодательство о равенстве», существующее в Испании.