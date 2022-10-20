Париж, , 06:36 — REGNUM Управляющего ресторана Le Cosy Montparnasse в Париже начали травить после конфликта с двумя беженками из б. УССР. История и видеозаписи инцидента были опубликованы 19 октября в социальных сетях.

Константин Коровин. Париж. 1939

Уточняется, что днём ресторан посетили две беженки у которых возник конфликт с управляющим, и он выгнал их. Во время словесной перепалки беженки записывали происходящее на мобильный телефон. Ресторатор, выгнав их, несколько раз сказал: «Viva Putin!».

После инцидента началась травля управляющего. В приложении Gооgle Maps переживающие за беженок их соотечественники начали снижать рейтинг ресторана и писать негативные отзывы. На помощь ресторану пришли пользователи из русскоязычного сектора интернета и нивелировали падение рейтинга своими отзывами.

Затем ресторан посетил мужчина, который нашёл управляющего и стал в грубой форме требовать извинений. Ресторатор попытался сгладить конфликт, в итоге ему это с трудом, но удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что десять тысяч беженцев с территории бывшей УССР покинули Францию, чтобы вернуться в свою страну.

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