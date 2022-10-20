Калининград, , 06:35 — REGNUM На аэродроме Чкаловск Балтийского флота 19 октября прошла торжественная церемония уже пятой отправки мобилизованных граждан из Калининградской области в воинские части для проведения курса подготовки и боевого слаживания. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В учебные центры Минобороны России самолётом Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС было отправлено около 200 военнослужащих, прошедших обучение на полигонах Балтийского флота по основным предметам боевой подготовки.

пресс-служба ЗВО «В торжественной церемонии приняли участие представители командования Балтийского флота, правительства Калининградской области, общественных организаций региона, ветераны Вооружённых Сил, духовенство».

Отмечается, что первая группа военнослужащих из самого западного региона России убыла к местам проведения боевого слаживания в учебные центры ЗВО 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области решили пересмотреть празднование новогодних торжеств из-за тяжёлой ситуации в период специальной военной операции.

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