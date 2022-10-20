В Калининградской области проводили пятый самолёт с мобилизованными
Калининград, 20 октября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. На аэродроме Чкаловск Балтийского флота 19 октября прошла торжественная церемония уже пятой отправки мобилизованных граждан из Калининградской области в воинские части для проведения курса подготовки и боевого слаживания. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
В учебные центры Минобороны России самолётом Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС было отправлено около 200 военнослужащих, прошедших обучение на полигонах Балтийского флота по основным предметам боевой подготовки.
Отмечается, что первая группа военнослужащих из самого западного региона России убыла к местам проведения боевого слаживания в учебные центры ЗВО 30 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области решили пересмотреть празднование новогодних торжеств из-за тяжёлой ситуации в период специальной военной операции.