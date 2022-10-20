Хабаровск, 20 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с 84-й годовщиной основания региона, отметив, что «впереди годы продуктивной работы и процветания».

Правительство Хабаровского края Новый центр культурного развития

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«Как говорит президент России Владимир Владимирович Путин, все наши решения в экономике, социальной сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное — чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным местом для жизни, учебы, работы, чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось больше детей. Эти слова для нас — приоритет и руководство к действию.

Наш край — в авангарде разворота страны на восток. География, логистика, многолетние дружеские отношения со странами Азии требуют от нас быть флагманом этого процесса. Несмотря на санкционную лихорадку Запада, экономика региона сохраняет устойчивость.

Наша промышленность не сбавляет обороты: мы остаемся одним из важнейших центров авиа- и судостроения, развиваем импортозамещение. Увеличивается выпуск продовольствия: обеспеченность жителей края яйцом составляет 85% — это лучший показатель в ДФО. Впервые с 2018 года выросло производство молока. Забота о здоровье граждан была и остается среди основных приоритетов.

Особые слова благодарности тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг в зоне проведения спецоперации. Знаю, все поставленные задачи будут выполнены. Не забываем мы и о тех, кто сейчас ждет возвращения сыновей, братьев, отцов и мужей. Поддержка родных и близких тех, кто защищает Отечество, — наша святая обязанность. Мы проследим, чтобы они были обеспечены всем необходимым.

84 года — совсем небольшой срок для региона нашей страны, но мы сумели добиться многого. Уверен — впереди у нас годы продуктивной работы и процветания. Желаю здоровья, успехов и благополучия! Веры надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю — это то, что нас объединяет», — сказал Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 октября запланированы многочисленные культурные и спортивные мероприятия.