Сеул, 20 октября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Южная Корея и Оман договорились об укреплении сотрудничества в сфере энергетики, чтобы обеспечить стабильные поставки энергоносителей. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что в Сеуле прошла встреча главы минторга Южной Кореи с представителем МИД Омана. Они подчеркнули необходимость обеспечения стабильных поставок энергоносителей на фоне кризиса на международном рынке. Агентство отмечает, что республика импортирует из Омана около 9,6% всего сжиженного природного газа. При этом для Омана Сеул является главным покупателем СПГ.

«Также были достигнуты договоренности по сотрудничеству в сфере возобновляемой энергии, водорода и других отраслей», — отмечается в заявлении южнокорейского министерства торговли.

Кроме того, Сеул выразил заинтересованность в реализации различных проектов на территории Омана.