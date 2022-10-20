Гурджаани, , 14:08 — REGNUM Второклассник государственной школы в городе Гурджаани подвергается жестокому обращению со стороны своих одноклассников, сообщает 19 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Мать школьника обнаружила своего ребёнка сильно избитым и с обмотанным вокруг горла проводом. Она уже целый месяц по различным инстанциям, но это не даёт никакого результата. Все это время ученик не может ходить в школу, потому что он является жертвой постоянных издевательств со стороны своих одноклассников.

Но, как оказалось, не только от одноклассников. Родитель говорит, что классный руководитель грубо обращался с ребёнком, которого избивали его сверстники.

Мать написала жалобу в школу, но администрация школы не загрузила ее на электронный портал и поэтому жалоба не попала в министерство образования.

При последней встрече директор школы сказал матери ребенка, что было бы лучше перевести его в другую школу.