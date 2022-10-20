Тайюань , Китай, 20 октября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Фермеры города Юньчэна провинции Шаньси на севере Китая активно собирают урожай на своих фермах, надеясь на небывалый урожай в этом году и увеличение доходов, сообщает 19 октября газета China Daily.

Votpusk.ru Тайюань. КНР

В золотые дни осени они собирают урожай, а затем сортируют, сушат и хранят свое зерно. Это восхитительная сцена во многих деревнях. По состоянию на 13 октября город завершил уборку урожая на 162 200 га сельскохозяйственных угодий, включая 154 000 га кукурузы. Планируется завершить эту работу к ноябрю.

Тем временем в городе завершен сев озимой пшеницы на 79 600 га, что составляет около 28% от запланированных посевных площадей в этом году.