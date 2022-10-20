Москва, , 06:28 — REGNUM По предписанию Роскомнадзора в российском сегменте Сети был заблокирован известный рейтинговый сайт Metacritic, на котором эксперты и пользователи могут оставлять отзывы на фильмы, сериалы, видеоигры и прочий контент. Об этом 20 октября сообщил портал Cybersport.

Блокировка Rkn.gov.ru

Причиной блокировки портала стала страница видеоигры Weedcraft Inc., в которой геймерам предлагается выращивать растения, содержащие наркотические вещества. Примечательно то, что решение о блокировке МВД выпустила ещё 4 сентября 2019 года.

Стоит отметить, что страница вышеупомянутой игры также присутствует на многих порталах и сервисах. Например, она есть в каталогах сервисов Steam, GOG, Xbox, PlayStation и других. Релиз Weedcraft Inc состоялся 11 апреля 2019 года.