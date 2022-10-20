Пекин, 20 октября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Инновации и открытость сыграли важную роль в стимулировании экономического развития в восточно-китайской провинции Цзянси, заявил 19 октября глава отдела пропаганды Комитета Коммунистической партии Китая по провинции Цзянси Чжуан Чжаолинь во время пресс-конференции на ХХ съезде Компартии Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По его словам, провинция способствует развитию цифровой экономики, создает фонды для поддержки предпринимательства и развития талантов, а также ускоряет развитие строительство пилотных зон открытой экономики внутри страны. Цзянси также активизировала усилия по улучшению своей деловой среды.

«Реформа Цзянси, направленная на оптимизацию управления, делегирование полномочий, улучшение регулирования и модернизацию услуг, привела к замечательным достижениям», — сказал Чжуан.

О также отметил, что в настоящее время в Цзянси насчитывается более 130 компаний из списка Fortune 500, а ее внешняя торговля расширилась до 227 стран и регионов. За последние десять лет среднегодовые темпы роста ВВП провинции составили 8,4%, и она переместилась с 19-го на 15-е место в Китае по объему ВВП.

Чжуан сказал, что провинция также продвигает зеленое развитие с общим показателем лесистости 63,1%, отвечая на призыв страны. Провинция сосредоточила свои усилия на улучшении условий жизни людей. Меры включают в себя расширение возможностей трудоустройства, улучшение образования и здравоохранения и т.д. На сегодняшний день 25 уездов и 3058 деревень в провинции Цзянси, живущих в бедности, избавились от бедности.