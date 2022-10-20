Казань, , 06:24 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает необходимым дополнить список рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные и компьютерные игры, а также игрушки, описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности. Об этом пишет RT со ссылкой на копию обращения детского омбудсмена на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарии Ирина Волынец Rtdety.tatarstan.ru

Волынец ссылается на полученные обращения со стороны родителей, которые беспокоятся относительно негативного влияния игрушек на психику детей.

Детский омбудсмен по Татарии напомнила о проекте федерального закона, подготовленного Минздравом, который затрагивает выявление рисков для психического здоровья детей от использования игр и игрушек, и считает необходимым включить в этот список случаи, когда настольные, компьютерные и иные игры, игрушки или игровые сооружения изображают и (или) описывают нетрадиционные семейные ценности.

«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу и содействовать скорейшему внесению данного законопроекта в Госдуму», — говорится в тексте обращения.