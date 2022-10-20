Казань, 20 октября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает необходимым дополнить список рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные и компьютерные игры, а также игрушки, описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности. Об этом пишет RT со ссылкой на копию обращения детского омбудсмена на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Rtdety.tatarstan.ru Уполномоченный по правам ребенка в Татарии Ирина Волынец

Волынец ссылается на полученные обращения со стороны родителей, которые беспокоятся относительно негативного влияния игрушек на психику детей.

Детский омбудсмен по Татарии напомнила о проекте федерального закона, подготовленного Минздравом, который затрагивает выявление рисков для психического здоровья детей от использования игр и игрушек, и считает необходимым включить в этот список случаи, когда настольные, компьютерные и иные игры, игрушки или игровые сооружения изображают и (или) описывают нетрадиционные семейные ценности.

«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу и содействовать скорейшему внесению данного законопроекта в Госдуму», — говорится в тексте обращения.