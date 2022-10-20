Пекин, , 06:23 — REGNUM Интеграция дельты реки Янцзы, крупная национальная стратегия, которая была лично спланирована и продвигалась Генеральным секретарем КНР Си Цзиньпином, идет полным ходом, заявил представитель шанхайской делегации на проходящем ХХ съезде Коммунистической партии Китая Чжао Цзямин, отвечая на вопросы во время пресс-конференции 19 октября.

Шанхай

«За последние четыре года Шанхай сотрудничал с провинциями Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой и добился нескольких значительных успехов в комплексном развитии региона Дельты», — сказал Чжао, который также является членом Постоянного комитета Муниципального комитета КПК и главой отдела пропаганды.

«Например, 78 задач по институциональным инновациям, указанных в общем плане для нового района Линьган Пилотной зоны свободной торговли Китая в Шанхе), были выполнены. Успешно начато строительство научно-технического инновационного сообщества в дельте реки Янцзы, а также в ряде ключевых исследовательских проектов в области основных технологий достигнуты важные результаты», — сказал Чжао.

Чжао добавил, что также было запущено несколько проектов, в том числе междугородняя железная дорога, соединяющая Шанхай, Сучжоу провинции Цзянсу и Цзясин провинции Чжэцзян, для улучшения инфраструктурных связей в регионе.

Новая карта медицинского страхования, которая позволяет людям осуществлять прямые расчеты в амбулаторных клиниках независимо от того, где они находятся в регионе, является еще одним важным достижением, обусловленным региональной интеграцией за последние четыре года.

«Все больше людей говорят, что развитие дельты реки Янцзы идет быстрее, а жизнь становится лучше», — отметил Чжао.

Он отметил, что Шанхай продолжит проявлять инициативу в предоставлении большего количества услуг и сотрудничестве с тремя провинциями региона в целях дальнейшей углубленной интеграции дельты реки Янцзы. На регион дельты реки Янцзы, включающий Шанхай и провинции Чжэцзян, Цзянсу и Аньхой, приходится почти четверть общего объема экономического производства Китая.

В ноябре 2018 года интеграция «Дельта» была превращена в национальную стратегию, направленную на повышение жизнеспособности региона. По данным властей, с 2020 года было сформировано восемьдесят восемь институциональных инноваций, способствующих комплексному развитию региона.

Тридцать восемь инновационных стратегий также были определены в качестве образцовых практик и внедрены в других частях страны, включая регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй и район Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао, для усиления их комплексного развития, заявили власти.