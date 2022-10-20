Пекин, 20 октября 2022, 06:23 — REGNUM Интеграция дельты реки Янцзы, крупная национальная стратегия, которая была лично спланирована и продвигалась Генеральным секретарем КНР Си Цзиньпином, идет полным ходом, заявил представитель шанхайской делегации на проходящем ХХ съезде Коммунистической партии Китая Чжао Цзямин, отвечая на вопросы во время пресс-конференции 19 октября.
Чжао добавил, что также было запущено несколько проектов, в том числе междугородняя железная дорога, соединяющая Шанхай, Сучжоу провинции Цзянсу и Цзясин провинции Чжэцзян, для улучшения инфраструктурных связей в регионе.
Новая карта медицинского страхования, которая позволяет людям осуществлять прямые расчеты в амбулаторных клиниках независимо от того, где они находятся в регионе, является еще одним важным достижением, обусловленным региональной интеграцией за последние четыре года.
Он отметил, что Шанхай продолжит проявлять инициативу в предоставлении большего количества услуг и сотрудничестве с тремя провинциями региона в целях дальнейшей углубленной интеграции дельты реки Янцзы. На регион дельты реки Янцзы, включающий Шанхай и провинции Чжэцзян, Цзянсу и Аньхой, приходится почти четверть общего объема экономического производства Китая.
В ноябре 2018 года интеграция «Дельта» была превращена в национальную стратегию, направленную на повышение жизнеспособности региона. По данным властей, с 2020 года было сформировано восемьдесят восемь институциональных инноваций, способствующих комплексному развитию региона.
Тридцать восемь инновационных стратегий также были определены в качестве образцовых практик и внедрены в других частях страны, включая регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй и район Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао, для усиления их комплексного развития, заявили власти.