Париж, 20 октября 2022, 06:18 — REGNUM Гости летних Олимпийских игр 2024 года в Париже смогут в упрощенном порядке заранее получить «олимпийскую» визу для въезда во Францию. Об этом директор по международным связям оргкомитета «Париж-2024» Софи Лоран 20 октября сообщила на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
По её словам, оргкомитет очень тесно работает с правительством над введением так называемой «олимпийской визы», получить которую можно будет в упрощённом режиме.
Лоран также подчеркнула, что больше всего организаторов беспокоят вопросы безопасности, обеспечение которой является делом «всей Франции».
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже запланирована на 26 июля 2024 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований.
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