Париж, 20 октября, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Гости летних Олимпийских игр 2024 года в Париже смогут в упрощенном порядке заранее получить «олимпийскую» визу для въезда во Францию. Об этом директор по международным связям оргкомитета «Париж-2024» Софи Лоран 20 октября сообщила на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийские игры

По её словам, оргкомитет очень тесно работает с правительством над введением так называемой «олимпийской визы», получить которую можно будет в упрощённом режиме.

Софи Лоран «Но понятно, что это надо будет сделать заранее перед Играми. Мы будем содействовать в получении таких виз. Люди, которые будут заниматься визовыми вопросами, приступят к этому в начале 2023 года».

Лоран также подчеркнула, что больше всего организаторов беспокоят вопросы безопасности, обеспечение которой является делом «всей Франции».

Софи Лоран «Мы предпримем все необходимые меры, чтобы безопасность была обеспечена всем и каждому, и в первую очередь, конечно, спортсменам».

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже запланирована на 26 июля 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований.

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