Благовещенск, , 06:35 — REGNUM В Благовещенске в одной из компаний при производстве кондитерских изделий допускали нарушения. Там также выявлены отступления от требований санитарного законодательства при хранении продуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Пирожные

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Благовещенский городской суд сделал вывод, что допущенные в кондитерском цехе нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей. В соответствии с КоАП РФ деятельность компании приостановлена на 90 суток.

Судебные приставы опечатали двери цеха и вручили руководству компании уведомление о судебном решении. Соблюдение запрета проконтролируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Якутии покупатели сняли на видео мышь, которая бегала по прилавку с выпечкой.