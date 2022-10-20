Брюссель, 20 октября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Новую гуманитарную программу для Киева объявили в Еврокомиссии. Об этом 19 октября заявил журналистам член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

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Программа будет включать гуманитарную помощь наиболее уязвимым слоям населения. Как пояснил Ленарчич, надвигающаяся зима принесёт жителям на территории б. УССР «серьёзные проблемы», которые можно будет решить путём развёртывания временных убежищ и зимних сооружений.

«Благодаря нашему резерву rescEU (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС. — ИА REGNUM) будет возможно немедленно развернуть временные убежища в трех разных областях [территории б. УССР]», — пояснил Ленарчич.

Кроме того, Ленарчич уточнил, что Евросоюз выделил дополнительно €175 млн на обеспечение продовольствия, питьевой воды, защиты от холода, а также на образование малоимущих слоёв населения. При этом киевским властям будет выделено 150 млн евро, а ещё 25 млн евро получит Молдавия.

Указано, что в программу гуманитарной помощи будет включена переброска на территорию б. УССР запасов чрезвычайных укрытий и других предметов на сумму 62,3 млн евро. Временное убежище ЕС сможет предоставить 46 тыс. человек.