Нейпьидо, , 06:11 — REGNUM По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрывов и перестрелки в крупнейшей тюрьме Мьянмы «Инсейн», передает телесеть MRTV.

Взрыв Niklas Freidwall

В учреждение доставили несколько посылок, в которых находились сработавшие взрывные устройства. После взрывов началась стрельба, которую открыли надзиратели. В списке погибших числятся трое сотрудников тюрьмы и пятеро посетителей.

При инциденте также пострадали 18 человек. Ответственность за атаку взяло на себя «Агентство специального назначения Бирмы» (STA) — группировка противников действующего военного правительства. Целью нападения было убийство начальника тюрьмы

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая возле автобусной остановки в центре крупнейшего города Мьянмы Янгона произошел взрыв, который унес жизнь одного человека.

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