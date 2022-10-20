Вашингтон, 20 октября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США и Белый дом обеспокоены риском обвала финансового рынка в стране, как это уже произошло в Великобритании. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Представители ФРС, министерства финансов и Белого дома пытаются выяснить, могут ли Соединенные Штаты испытать собственное потрясение и обвал рынка, которое способно ударить по домохозяйствам и усложнить борьбу против высокой инфляции», — рассказали источники.

По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена уже привлекла экспертов с Уолл-стрит для оценки возможности обвалов на финансовых рынках в стране. Они подтвердили, что риск очень высок, однако не стали прогнозировать обвал в обозримом будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg заявило о вступлении Великобритании в затяжную рецессию. В частности, производство в королевстве сократилось на 0,3%, что свидетельствует об ухудшении экономической обстановки в стране.