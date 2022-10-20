Якутск, , 06:13 — REGNUM В столице Якутии с горожан взимали плату за посещение лесного массива, где находится парк активного отдыха «Урдэл». Прокуратура потребовала сделать доступ на этот участок свободным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

В парке © Алексей Лазарев

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Компания ООО «Норд Пауэр» взяла участок леса площадью более трёх га в аренду для организации отдыха и рекреационной деятельности. С горожан арендатор стал взимать плату за посещение этой территории. Прокуратура сочла эти действия незаконным, разъяснив, что получатели участков в пользование не имеют право препятствовать их посещению жителями Якутска.

«Согласно требованиям Лесного Кодекса Российской Федерации граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

По требованию прокуратуры взимание платны за доступ в парк «Урдэл» отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле прокуратура потребовала перестать брать деньги за посещение пляжа на берегу реки Лена в селе Техтюр. Место не соответствовало нормативам и не являлось официально разрешённым для купания.