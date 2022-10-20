Южно-Сахалинск, 20 октября, 2022, 05:51 — ИА Регнум. На Сахалине продолжают оказывать всестороннюю помощь семьям мобилизованных. Жительница Долинска на встрече с губернатором области Валерием Лимаренко рассказала, что у её мобилизованного мужа серьёзное заболевание сердца, о котором не знал военкомат. Оперативно было организовано медицинское обследование мужчины и после подтверждения диагноза его вернули домой, сообщил в своём телеграм-канале глава островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Другая женщина была вынуждена ездить на работу из Долинского района в Южно-Сахалинск. Для неё нашли вакансию в долинском госучреждении. Также благотворители помогли ей съездить в Приморье для встречи с мобилизованным супругом.

Матери одного из военнослужащих оказали помощь в оформлении кредитных каникул по ипотеке.

Ещё одной семье, мужчина из которой был мобилизован для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, помогли устроить в общежитие сына-студента.

Как сообщало ИА REGNUM, на гастроли по территориям, где проходят подготовку мобилизованные жители Якутии, отправились артисты из республики. Первый концерт состоялся в военной части села Князе-Волконское Хабаровского края.