Хабаровск, 20 октября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока получат дополнительное финансирование на модернизацию объектов социальной инфраструктуры. Такое решение было принято на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО в Хабаровске под председательством полномочного представителя президента Юрия Трутнева, сообщил телеграм-канал полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Читайте также: В Хабаровске на заводе комплектуют аптечки для участников спецоперации

Приморье получит 199,8 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое, капитальный ремонт девяти учреждений дошкольного образования, обустройство спортивных площадок на территории школы №12 в Находке.

В Биробиджане и Чите планируют модернизировать наружное освещение.

В Хабаровском крае построят дальневосточный художественный музей и дальневосточный детский лагерь отдыха в селе Бычиха.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывали в ОАО «Дальхимфарм», где сотрудники производят и комплектуют аптечки для участников спецоперации.