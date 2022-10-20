Пекин, , 05:36 — REGNUM Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая продолжит стремиться к новым прорывам в общем оживлении и наращивать свои силы в обеспечении продовольственной безопасности, заявила заместитель губернатора провинции Шэнь Ин на пресс-конференции, которая состоялась в Пекине во время ХХ съезда Коммунистической партии Китая.

Харбин Caliva

«Делегаты из Хэйлунцзяна были воодушевлены после изучения и обсуждения доклада, представленного ХХ съезду Коммунистической партии Китая. Мы крепко возьмемся за самый северный регион Китая и попытаемся написать новую главу в построении современной социалистической страны во всех отношениях», — сказала Шэнь, которая также является членом Постоянного комитета провинциального комитета Коммунистической партии Китая по Хэйлунцзяну.

За последнее десятилетие Хэйлунцзян оптимизировал и модернизировал свою промышленную структуру, чтобы выработать новую модель. По словам Шень, провинция, в которой расположены многие крупные промышленные компании, в том числе China First Heavy Industries, Harbin Electric Corporation и Daqing Oilfield, в настоящее время также сосредоточена на четырех конкретных секторах: цифровая экономика, биологическая экономика, экономика зимних видов спорта и экономика креативного дизайна.

По ее словам, с пограничной линией протяженностью почти 2981 километр и 27 национальными первоклассными портами провинция в полной мере воспользуется своим важным статусом открытости северу и сформирует новую модель всесторонней открытости.

По ее словам, в 2021 году урожай зерновых в Хэйлунцзяне составил более 78,6 млн метрических тонн, достигнув показателя производства более 75 млн тонн четвертый год подряд. Также провинция лидирует в стране по общему объему производства зерна, объему коммерциализации зерна и объему перевалки зерна. Благодаря своей нетронутой экологии и одной из крупнейших в мире зон чернозема, Хэйлунцзян является крупнейшим в стране центром выращивания риса, кукурузы и соевых бобов.