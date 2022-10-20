Луганск, 20 октября, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Населённый пункт Червоный Прапор в Перевальском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) обстреляли киевские боевики из РСЗО HIMARS. Об этом 20 октября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ (СЦКК).

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Обстрел со стороны киевских боевиков по населённому пункту Червоный Прапор был зафиксирован в 01:00 мск. Всего было выпущено шесть ракет с применением РСЗО HIMARS.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими карателями населённого пункта Попасная в ЛНР с применением двух ракет из РСЗО HIMARS.